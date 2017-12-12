Анфиса Чехова поможет похудеть

Анфиса Чехова довольно болезненно переживала развод. Но сейчас воспряла духом и с головой ушла в работу. Теперь актриса станет ведущей нового сезона шоу «Взвешенные люди».

Как сообщается, Анфиса с сыном уже переехала в Сочи, где проходят съемки проекта. «Я согласилась стать ведущей этого шоу, потому что тема лишнего веса и борьбы с ним — это мой бич с 14 лет, когда я встала на весы и увидела 72 килограмма. Но больше двух лет назад я, наконец, смогла похудеть без борьбы и насилия над собой — просто нащупала то, что мешало мне быть стройной. Всю свою жизнь с полнотой борется и моя мама, так что я не понаслышке знаю, каково это — жить в теле, которое не любишь. И я готова поделиться этим с участниками нашего шоу и зрителями», - цитирует Life.ru артистку.

Кстати, в Insta Чехова опубликовала видео, в котором рассказала о флуктуациях своего веса. Сейчас Анфиса весит 63 килограмма (при росте 165 сантиметров), но было время, когда на весах доходило до отметки в 90 кг.

«"Не жрать и заниматься спортом!" - достаточно ли этого для того, чтобы похудеть радостно и навсегда? Я хочу повести вас другой дорогой, полной любви к себе, к своему пока что не идеальному телу, к принятию и восхищению своей внешностью!» - написала звезда.

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