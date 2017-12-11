Виктория Бекхэм простыла на катке

Виктория Бекхэм (Victoria Beckham), похоже, приболела после похода с семьей на каток. Об этом свидетельствуют фото в Insta. Хотя сама звезда не признается в плохом самочувствии.

Гордая мать четверых детей разместила в Instagram фотографию, где она лежит на диване под ярким цветным одеялом. Подпись под снимком гласит: «Я никогда не болею». На фотографии певица, актриса и дизайнер предстала с красным носом, снимок был с эмоциональным окрасом – Виктория добавила смайлик эмодзи со стиснутыми зубами.

Как пишет издание Hello!, фото появилось после похода Виктории с семьей на каток в Музей естественной истории в Лондоне. Компанию ей составили муж Дэвид, сыновья,15-летний Ромео и 12-летний Круз, а также шестилетняя Харпер.

Семья не смогла собраться в полном составе в эти выходные. Отсутствовал старший сын Дэвида и Виктории Бруклин, который находится в Нью-Йорке, где изучает фотографию в престижной Школе дизайна. Впрочем, Бруклин тоже смог насладиться катанием на коньках, пусть и не в обществе семьи, но с Хлоей Морец (Chloe Moretz) и в Центральном парке Нью-Йорка. Бруклин опубликовал фото романтического вечера. Хлоя была на коньках и в черной куртке. «Сама красота», - подписал снимок Бруклин.

Напомним, Бруклин и Хлоя впервые стали встречаться в 2014 году, после перерыва их отношения возобновились в 2016 году. В мае того года Хлоя рассказала, что их отношения стали портиться от того, что везде, где они появлялись вместе, их преследовала толпа и им приходилось спасаться от папарацци.