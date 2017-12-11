Солнцев зовет Пугачеву на новогодний «огонек»

В эту новогоднюю ночь мы впервые за много лет не увидим Аллу Пугачеву в новогодних шоу федеральных каналов. Звезда решила взять паузу. Но Рустам Солнцев полагает, что Примадонне обязательно надо выступить.

О решении дивы отказаться от съемок в новогодних телешоу стало известно на прошлой неделе. Как известно, в начале года в Сети появилась петиция к руководству Первого канала с просьбой пересмотреть формат праздничных передач и рассмотреть возможность замены Примадонны и ее друзей другими артистами.

Но Рустам полагает, что полностью отказываться от праздничных телепрограмм диве не следовало. «Я к Аллочке хочу обратиться. Родненькая, ну отчего ты так расстроилась?.. Тебя все любят! Ты же, в конце концов, молодая мама! Красивая, перспективная пенсионерка. Пой, родная, пой!» – цитирует шоумена Starhit.

Кстати, в начале года Константин Эрнст заявил, что не планирует радикально менять новогодние эфиры. Он сравнил Аллу Пугачеву с салатом оливье, который традиционно появляется на новогоднем столе и от которого хозяйки не отказываются. «Если мы сделаем Новый год модным и гиперстильным, мы потеряем цифры по сравнению с соседями», — пояснил руководитель Первого канала.

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