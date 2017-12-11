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Канал «Ю» проверит любовь на прочность


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По традиции свадебное путешествие – событие, идущее непосредственно за днем свадьбы. В проекте «Любовь на выживание» все произойдет в обратной последовательности. Пары отправятся в экстремальный отпуск, чтобы проверить свои чувства и умение находить компромиссы. 

 

 
 
 

«Любовь на выживание» - экстремально-романтичное реалити, в котором молодые пары, переживающие проблемы в отношениях, отправляются на остров, чтобы понять, насколько сильна их любовь. Героям предстоит пройти «огонь и воду» - проблемы, требующие экстремально быстрого решения, проверка ревностью и многое другое. В каждом испытании парам придется делать непростой выбор, что, конечно же, повлияет на их взаимоотношения и финал шоу. Наградой для победителей станут крепкие отношения и крупный денежный приз. Поможет участникам пройти все задания ведущий проекта Даниель Салем. Но насколько прочными окажутся чувства героев и смогут ли они сохранить свою любовь?

«Любовь на выживание», реалити-шоу.
Эфир: с понедельника по четверг в 17:40 и в субботу в 13:30 на канале «Ю».

 

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0 Не нравится 0 Нравится 11.12.2017 Теги: Любовь на выживание реалити-шоу канал «Ю»

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