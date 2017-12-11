Джорджина Родригес показала дочь

В начале ноября Джорджина Родригес (Georgina Rodriguez) и Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) приветствовали появление первенца, дочери Аланы Мартины. Теперь Джорджина уверяет, что они «счастливы, как никогда ранее». И девушка поделилась радостью со всем миром.

В фотосессии для Hello! Джорджина с гордостью представила новорожденную и призналась, что малышка сделала их с Криштиану еще ближе. На каждом снимке она выглядит сияющей от красоты материнства, а дочь не отстает от матери в фотогеничности. Малышка была одета в милый леопардовый комбинезон.

Обсуждая материнство, модель отметила, что это совершенно особое время для нее и Роналду, Алана сделала их пару только прочнее. Джорджина рассказала, что возлюбленный даже организовал ужин-сюрприз для всей семьи вскоре после рождения малышки, заставив модель почувствовать себя самой любимой.

«Я почувствовала себя самой счастливой женщиной в мире, - призналась она. - Я нашла любовь. Мы идеально подходим друг другу. У нас прекрасные взаимоотношения, и когда я рядом с ним, у меня есть все, что нужно. Я чувствую, что меня любят и обо мне заботятся. Любовь превосходит все».

Криштиану и Джорджина начали встречаться в прошлом году, а уже в июле сообщили, что ожидают ребенка. Новость появилась вскоре после того, как футболист объявил, что суррогатная мать родила ему двойню. На фотографиях, которые он опубликовал тогда в Insta, его старший сын Криштиану-младший предстал вместе с новорожденными. Джорджина рассказала, что все дети ее радуют и они главное, что есть в жизни.

