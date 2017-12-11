Ферги готова к Рождеству

Певица Ферги (Fergie) готова поделиться рождественским настроением с поклонниками. На выходных артистка стала звездой бала Jingle Ball North в Торонто и выбрала довольно необычный образ для мероприятия.

Публикация от Fergie (@fergie) Дек 9 2017 в 4:31 PST

Ферги появилась в объемном черном худи с серебристой надписью и шикарных высоких сапогах цвета металлик в футуристичном стиле от Balenciaga. Как пошутили модные обозреватели, ботфорты звезды могли запросто заменить зеркало коллегам Ферги.

Публикация от Fergie Chile (@fergiechile) Дек 10 2017 в 5:43 PST

Напомним, это Рождество артистка будет встречать в статусе свободной девушки. В сентябре Ферги объявила о разводе с актером Джошем Дюамелем (Josh Duhamel). Недавно певица рассказала в интервью, что переживает расставание не слишком болезненно.

«Я только что выпустила свой второй сольный за 11 лет альбом - Double Dutchess. Я много работаю, снимаю клипы. Мы с Джошем должны были разобраться, что можем сделать все для нашего сына, прежде чем публично объявить о разводе. Теперь хочется поблагодарить небесные силы за FaceTime! Благодаря современным технологиям нам проще общаться с Экслом. Мы стараемся, чтобы он чувствовал нашу заботу о нем, нашу любовь».

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Ферги увлеклась дэнсинг-йогой. По словам певицы, процесс избавления от лишних килограммов после родов был не самым простым, но она вполне довольна собой.

Ферги блеснула телом для Calvin Klein. Звезда рекламирует белье.