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Интимные снимки резко повысили популярность Волочковой


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Появление интимных снимков в Интернете - довольно серьезный стресс для любой звезды. Но с другой стороны... В свое время после появления секс-видео Пэрис Хилтон в Сети девушка стала мегазвездой. То же самое произошло с Ким Кардашян. И история повторяется с Анастасией Волочковой.

В прошлом месяце в Сети появились снимки балерины, где она запечатлена в момент занятия любовью с бизнесменом Черменом Дзотовым. Волочкова рвала и метала, возмущалась непорядочностью мужчины и обижалась на тех, кто говорил, что артистка якобы занимается сексом за деньги. А теперь выясняется, что рейтинг популярности Анастасии в Интернете вырос в 10 раз.

По данным «Яндекс.Wordstat», в ноябре количество поисковых запросов «Волочкова» увеличилось до 2,2 млн, что в 10 раз больше, чем показатели любого другого месяца уходящего года. Дзотов тоже стал звездой - количество связанных с его именем поисковых запросов увеличилось в 351 раз.

Напомним, после утечки интимных снимков балерина заявила: «Если кто-то решил использовать меня как орудие своего пиара, Бог ему судья. Все, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии. Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет. Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут. Я не хочу и не буду оправдываться за поступки подонков».

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1 Не нравится 0 Нравится 09.12.2017 Теги: анастасия волочкова

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