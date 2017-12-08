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Кристину Асмус заподозрили в измене


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Кристина Асмус недавно выложила в Сеть эффектные снимки, на которых она предстала в новом образе. Поклонники в удивлении, а скандальный блогер Лена Миро заподозрила актрису в измене. 

 

Кристина стала брюнеткой с короткой стрижкой, но волноваться не стоит, актриса не решилась на кардинальные перемены, а всего лишь примерила парик. Однако блогер Лена Миро посчитала, что эксперименты с внешностью можно объяснить тем, что у актрисы проблемы в личной жизни и Гарика Харламова она готова променять на другого мужчину.

«Что же произошло с блондинкой Кристиной? Почему из белесой моли она попыталась переделать себя в роковую брюнетку, превратившись в потрепанную жизнью ворону? Гарик, ты хоть и толстый, но должен знать это. Если женщина меняет прическу, она хочет перемен в личной жизни», – написала Лена в ЖЖ.

Как считает блогер, раз Кристина захотела так измениться, то у нее явно появился другой мужчина на стороне, пишет StarHit. Также Лена оставила послание мужчинам, чтобы они не надеялись на то, что жена решила измениться к лучшему ради них.  

«Зайки, вы, конечно, будете отрицать все до последнего. И это правильно, потому что отрицать измену нужно, даже если вас застукают в постели с любовником. Но тут Интернет, здесь можно говорить правду. Лично вас ведь не спалят, а на семейное спокойствие остальных вам плевать», – отметила блогер.

Стоит отметить, что Лена Миро часто критикует знаменитостей, особенно от блогера достается Ксении Собчак.



0 Не нравится 0 Нравится 08.12.2017 Теги: Кристина Асмус

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