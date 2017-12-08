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Джеймс Корден стал танцором Тейлор Свифт


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Джеймс Корден (James Corden) может подумать о том, чтобы бросить работу телеведущего и стать одним из танцоров Тейлор Свифт (Taylor Swift). Ведь эта роль ему очень удалась в одном из выпусков его шоу.

 

В четверг, в рамках The Late Late Show with James Corden, Джеймс побывал охранником для Эда Ширана, помощником для Найла Хорана и Деми Ловато, учителем по вокалу для Сэма Смита и оператором для Лайама Пэйна. Но все это отошло на задний план по сравнению с его ролью танцора в команде Тейлор Свифт.

Для этого ему пришлось выучить танец для песни Look What You Made Me Do и даже поучаствовать в маленькой перепалке с певицей и ее группой.

Как пишет издание People, второго декабря Свифт совершила возвращение на сцену после долгого отсутствия. Она появилась в Лос-Анджелесе на шоу Jingle Ball, где исполнила несколько песен из нового альбома Reputation. На ней было золотое одеяние и черные шорты. Помимо новых песен, она исполнила хиты Blank Space и Shake It Off из ее альбома «1989».

Стоит напомнить, что шестой альбом певицы Reputation стал сокрушительным хитом, было продано по всему миру более двух миллионов копий только за первую неделю.



0 Не нравится 0 Нравится 08.12.2017 Теги: Джеймс Корден Тейлор Свифт

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