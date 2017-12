Джеймс Корден стал танцором Тейлор Свифт

Джеймс Корден (James Corden) может подумать о том, чтобы бросить работу телеведущего и стать одним из танцоров Тейлор Свифт (Taylor Swift). Ведь эта роль ему очень удалась в одном из выпусков его шоу.

Публикация от The Late Late Show (@latelateshow) Дек 7 2017 в 6:05 PST

В четверг, в рамках The Late Late Show with James Corden, Джеймс побывал охранником для Эда Ширана, помощником для Найла Хорана и Деми Ловато, учителем по вокалу для Сэма Смита и оператором для Лайама Пэйна. Но все это отошло на задний план по сравнению с его ролью танцора в команде Тейлор Свифт.

Для этого ему пришлось выучить танец для песни Look What You Made Me Do и даже поучаствовать в маленькой перепалке с певицей и ее группой.

Как пишет издание People, второго декабря Свифт совершила возвращение на сцену после долгого отсутствия. Она появилась в Лос-Анджелесе на шоу Jingle Ball, где исполнила несколько песен из нового альбома Reputation. На ней было золотое одеяние и черные шорты. Помимо новых песен, она исполнила хиты Blank Space и Shake It Off из ее альбома «1989».

Стоит напомнить, что шестой альбом певицы Reputation стал сокрушительным хитом, было продано по всему миру более двух миллионов копий только за первую неделю.