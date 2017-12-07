Татьяна Буланова: «Может, выйду в третий раз замуж»

Певица Татьяна Буланова в декабре прошлого года сообщила о разводе с Владиславом Радимовым. А недавно сам Радимов обмолвился, что это было нечто вроде шутки. Певица и футболист до сих пор живут вместе. Но Татьяна уверяет, что фактически она женщина свободная и вполне может выйти замуж в третий раз.

Буланова приняла участие в телешоу «Судьба человека», в котором рассказала о личном. Татьяна вспомнила, как два года назад на одном из телешоу девушка по имени Ирина заявила о своей связи с Радимовым. Но расторгнуть брак звездная пара решила вовсе не из-за измены.

«Мы развелись не по этому поводу. Девушку эту мне немного жалко. Она влюбилась, придумала себе что-то. Но развелись мы не из-за нее. А из-за чего, говорить не буду, но причины были веские. Не скажу», - заявила артистка.

Она подтвердила, что сейчас живет вместе с Владиславом, и заверила, что они стараются поддерживать друг друга в непростые моменты. Не исключает звезда и возможности официального воссоединения. «Не знаю, ничего не знаю. Никто не знает. Пути господни неисповедимы. Может, я выйду в третий раз замуж - за Влада. Может, он сделает красивое предложение, и я соглашусь. Не знаю».

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Источник фото: Globallookpress.com