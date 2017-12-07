Пугачева отказалась от новогодних телешоу

Похоже, федеральные телеканалы решились на серьезную смену формата. Как стало известно, одна из главных звезд новогодних «огоньков» Алла Пугачева в этом году решила взять паузу.

А вы помните, как все начиналось? В первый месяц 2017 года в Cети появилась петиция к главе Первого канала Константину Эрнсту с призывом пересмотреть привычный формат новогодних шоу. И убедительная просьба рассмотреть возможность замены Примадонны и ее друзей другими артистами.

Сам Эрнст позже пояснил, что не видит резона в замене Аллы Борисовны. Он заметил, что Примадонна словно оливье на новогоднем столе, который хозяйки готовят из года в год. И без нее привычное праздничное шоу очень сложно представить.

И все-таки... Как сообщила представительница Пугачевой Елена Чупракова изданию «Ридус», в этом году звезда не принимала участия в съемках новогодних шоу. «Пока Алла Борисовна нигде не снималась. Не знаю почему, мы это не обсуждаем», — сообщила Чупракова.

В конце октября Первый канал подвел итоги голосования в соцсети «Одноклассники» за хедлайнеров новогоднего эфира. По итогам выяснилось, что большинство россиян представляют праздничную ночь с Григорием Лепсом. На втором месте оказалась певица Ани Лорак, третьей стала Наргиз Закирова.

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