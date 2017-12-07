Джигарханян готовится к премьере

Армен Джигарханян знает, как быстро прийти в себя после скандального развода. Артист занят работой над новой постановкой и готовится к премьере. Что любопытно, новый спектакль театра Джигарханяна о мезальянсе.

Армен Борисович с головой ушел в работу над постановкой знаменитой пьесы Александра Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского».

В интервью «Московскому комсомольцу» артист заметил, что сегодня классика остается актуальной. «Что может быть прекраснее свадьбы? Классика — это лучшее, что может быть сегодня. Она рассказывает про аферистов. Вы же знаете, с чем я сейчас столкнулся? Я сам с удивлением узнаю: то я бомж, то я будущий отец, а моя жена беременна… Все вранье! Вот об этом лучше всех рассказал великий Сухово-Кобылин. Но он не знал, что в нашей жизни произойдет. У меня вот богатый жизненный опыт. А все равно — век живи, век учись, дураком помрешь».

Тем временем приятель артиста Артур Согомонян сообщил о приобретении для Армена Борисовича новой квартиры в Кунцево. По словам мужчины, в квартире, расположенной недалеко от метро «Университет», Джигарханяну не понравилось. А в Кунцево артист чувствует себя комфортно.

Ранее мы писали:

Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству.

Брак Джигарханяна расторгнут. Через месяц решение суда вступит в силу.

Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась . Дама рассказала о романе с актером.

Источник фото: Globallookpress.com