 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бейонсе поддержала американского футболиста


0 0

Во вторник Бейонсе (Beyonce) появилась на сцене для того, чтобы представить футболиста Колина Каперника (Colin Kaepernick) на церемонии вручения награды Muhammad Ali Legacy Award, проводимой изданием Sports Illustrated.

 

Певица оказалась неожиданным гостем на мероприятии. «Приветствую всех! Чудесно быть здесь в этот вечер чествования. Спасибо тебе, Колин Каперник, - сказала Бейонсе. - Спасибо тебе за самоотверженность».

Звезда добавила затем, что восхищается способностью Колина действовать, невзирая на осуждение или последствия, преследуя надежду изменить мир к лучшему, изменить то, как люди относятся друг к другу, особенно в том, что касается цвета кожи, пишет justjared.com.

«Мы все еще ждем, чтобы мир изменился. Они даже говорят, что расизм это по-американски, что если мы протестуем против расизма, то протестуем против Америки, - сказала певица. - Так что давайте начистоту. Колин всегда очень уважительно относится к тем, кто готов защищать нашу страну, наше общество и наши семьи. Его послание призвано указать нам на несправедливость по отношению к исторически бесправным людям».

Колин появился в заголовках новостей, когда решил встать на колени во время звучания национального гимна, чтобы указать на творящуюся в Америке расовую несправедливость. Его поступок вызвал бурную реакцию, в том числе в футбольной среде. Несмотря на то, что он является великолепным квотербеком клуба НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс», в этом сезоне он на поле не появлялся.
 



0 Не нравится 0 Нравится 06.12.2017 Теги: бейонсе

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору