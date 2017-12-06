Бейонсе поддержала американского футболиста

Во вторник Бейонсе (Beyonce) появилась на сцене для того, чтобы представить футболиста Колина Каперника (Colin Kaepernick) на церемонии вручения награды Muhammad Ali Legacy Award, проводимой изданием Sports Illustrated.

Публикация от colin kaepernick (@kaepernick7) Дек 5 2017 в 9:47 PST

Певица оказалась неожиданным гостем на мероприятии. «Приветствую всех! Чудесно быть здесь в этот вечер чествования. Спасибо тебе, Колин Каперник, - сказала Бейонсе. - Спасибо тебе за самоотверженность».

Звезда добавила затем, что восхищается способностью Колина действовать, невзирая на осуждение или последствия, преследуя надежду изменить мир к лучшему, изменить то, как люди относятся друг к другу, особенно в том, что касается цвета кожи, пишет justjared.com.

«Мы все еще ждем, чтобы мир изменился. Они даже говорят, что расизм это по-американски, что если мы протестуем против расизма, то протестуем против Америки, - сказала певица. - Так что давайте начистоту. Колин всегда очень уважительно относится к тем, кто готов защищать нашу страну, наше общество и наши семьи. Его послание призвано указать нам на несправедливость по отношению к исторически бесправным людям».

Колин появился в заголовках новостей, когда решил встать на колени во время звучания национального гимна, чтобы указать на творящуюся в Америке расовую несправедливость. Его поступок вызвал бурную реакцию, в том числе в футбольной среде. Несмотря на то, что он является великолепным квотербеком клуба НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс», в этом сезоне он на поле не появлялся.

