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Ирина Шейк: «Сбылась мечта!»


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Она считается одной из самых популярных моделей, блистает на подиумах на Неделях высокой моды и позирует для обложек глянца. Казалось бы, ничем ее уже не удивишь. Но одно из заветных желаний Ирины Шейк сбылось только сейчас.

Ирина стала звездой обложки декабрьского номера итальянского Vogue. «Я мечтала позировать для обложки @vogueitalia с самого начала модельной карьеры, - пишет Шейк в Insta. - Я невероятно рада представить нашу обложку и очень благодарна всем, кто верил и поддерживал меня на этом пути. Благодарна невероятно талантливым Мерту Аласу и Маркусу Пигго за то, что они, как всегда, представили меня в лучшем свете».

Кстати, накануне Шейк также блеснула на церемонии вручения наград Fashion Awards 2017 в Лондоне. Топ-модель появилась в платье от Atelier Versace и большую часть вечера провела в компании Донателлы Версаче (Donatella Versace).

А пока Ирина занимается карьерой, малышкой Леей занимается ее звездный папа Брэдли Купер. На днях актер с дочерью был замечен на прогулке в Лос-Анджелесе. Поговаривают, Брэдли - замечательный папа и присматривает за ребенком без помощи нянь и родственников.

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1 Не нравится 1 Нравится 05.12.2017 Теги: Ирина Шейк

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