Ирина Шейк: «Сбылась мечта!»

Она считается одной из самых популярных моделей, блистает на подиумах на Неделях высокой моды и позирует для обложек глянца. Казалось бы, ничем ее уже не удивишь. Но одно из заветных желаний Ирины Шейк сбылось только сейчас.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Дек 4 2017 в 9:02 PST

Ирина стала звездой обложки декабрьского номера итальянского Vogue. «Я мечтала позировать для обложки @vogueitalia с самого начала модельной карьеры, - пишет Шейк в Insta. - Я невероятно рада представить нашу обложку и очень благодарна всем, кто верил и поддерживал меня на этом пути. Благодарна невероятно талантливым Мерту Аласу и Маркусу Пигго за то, что они, как всегда, представили меня в лучшем свете».

Кстати, накануне Шейк также блеснула на церемонии вручения наград Fashion Awards 2017 в Лондоне. Топ-модель появилась в платье от Atelier Versace и большую часть вечера провела в компании Донателлы Версаче (Donatella Versace).

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Дек 4 2017 в 11:46 PST

А пока Ирина занимается карьерой, малышкой Леей занимается ее звездный папа Брэдли Купер. На днях актер с дочерью был замечен на прогулке в Лос-Анджелесе. Поговаривают, Брэдли - замечательный папа и присматривает за ребенком без помощи нянь и родственников.

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