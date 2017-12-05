Анфиса Чехова заменит Регину Тодоренко

Продюсеры популярного проекта «Орел и решка» готовят сюрприз. В новом сезоне шоу места ведущих займут несколько звезд шоу-бизнеса. Так что сожалеть по поводу ухода ведущей Регины Тодоренко не стоит. Ее место займет Анфиса Чехова.

Показ нового сезона шоу стартует 14 декабря, и на днях стало известно об участии в проекте Михаила Башкатова, Екатерины Варнавы и Анфисы Чеховой. Башкатов уже опубликовал в своем Insta рекламный ролик.

"Ой чё будет...!."© Публикация от ' Bashkatov Mikhail ' (@bashkatovmisha) Дек 3 2017 в 1:11 PST

Как обычно, в ходе проекта пара ведущих отправляется в путешествие и разыгрывает золотую карту. Кто-то будет наслаждаться жизнью в шикарном отеле, а кто-то довольствоваться ночевкой в хостеле и гамбургером на ужин.

Напомним, недавно звезда проекта Регина Тодоренко официально сообщила о завершении работы на проекте «Орел и решка». «Почти все эти четыре года я не была дома. Я не видела, как взрослеет мой племянник, не видела, как стареют мои родители. Я пропустила столько дней рождения родственников, близких друзей, посиделки с которыми ограничивались минутными встречами, большинство из которых проходило по телефону. Чем больше становилось путешествий, тем чаще мне стало не хватать своей семьи. Сейчас я стараюсь ценить каждую минуту, проведенную с ними», – пояснила девушка.

Ранее мы писали:

Регина Тодоренко: «Мои путешествия закончились». Девушка покидает проект «Орел и решка».

Ведущие «Орла и решки» снялись в клипе Лободы. Ролик на песню «Пора домой».