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Анфиса Чехова заменит Регину Тодоренко


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Продюсеры популярного проекта «Орел и решка» готовят сюрприз. В новом сезоне шоу места ведущих займут несколько звезд шоу-бизнеса. Так что сожалеть по поводу ухода ведущей Регины Тодоренко не стоит. Ее место займет Анфиса Чехова.

Показ нового сезона шоу стартует 14 декабря, и на днях стало известно об участии в проекте Михаила Башкатова, Екатерины Варнавы и Анфисы Чеховой. Башкатов уже опубликовал в своем Insta рекламный ролик.

 

"Ой чё будет...!."©

Публикация от ' Bashkatov Mikhail ' (@bashkatovmisha)

Как обычно, в ходе проекта пара ведущих отправляется в путешествие и разыгрывает золотую карту. Кто-то будет наслаждаться жизнью в шикарном отеле, а кто-то довольствоваться ночевкой в хостеле и гамбургером на ужин.

Напомним, недавно звезда проекта Регина Тодоренко официально сообщила о завершении работы на проекте «Орел и решка». «Почти все эти четыре года я не была дома. Я не видела, как взрослеет мой племянник, не видела, как стареют мои родители. Я пропустила столько дней рождения родственников, близких друзей, посиделки с которыми ограничивались минутными встречами, большинство из которых проходило по телефону. Чем больше становилось путешествий, тем чаще мне стало не хватать своей семьи. Сейчас я стараюсь ценить каждую минуту, проведенную с ними», – пояснила девушка.

Ранее мы писали:

Регина Тодоренко: «Мои путешествия закончились». Девушка покидает проект «Орел и решка».

Ведущие «Орла и решки» снялись в клипе Лободы. Ролик на песню «Пора домой». 

Настя Ивлеева стала ведущей шоу «Орел и решка». Компанию девушке составит диджей Антон Птушкин.


0 Не нравится 1 Нравится 05.12.2017 Теги: Анфиса Чехова

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