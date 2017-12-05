Бледанс готова к новым отношениям

Эвелине Бледанс понадобилось немало времени собраться с силами и сообщить о разводе. На протяжении года актриса скрывала расставание с Александром Семиным. Но теперь, когда Эвелина официально завершила брак, начинается новая глава.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Дек 1 2017 в 6:40 PST

На днях Эвелина приехала на церемонию вручения премии «SUPER Мамы-2017» в компании интересного мужчины. Спутником артистки, как выяснили журналисты, стал Сергей Демчев, бизнесмен, директор столичной галереи "МАРС". Как отметили светские обозреватели, Эвелина мило общалась с Сергеем, пара довольно нежно держалась за руки, и язык тела Демчева и Бледанс говорил о том, что между ними весьма теплые отношения. Скорее всего, больше, чем дружеские.

Сама актриса пока предпочитает не комментировать личную жизнь. Напомним, о разрыве с Семиным звезда сообщила в сентябре. По словам Эвелины, она задумалась о новых отношениях. «Я хочу увидеть другого мужчину в своей жизни, - рассуждала артистка. - Но после Саши мне будет нелегко принять новые отношения – он задал слишком высокую планку».

Кстати, в одном из интервью Бледанс обмолвилась: «Скажу ужасную вещь, но мне кажется, он (Семин) меня бросил, чтобы я снова смогла быть счастливой».

Ранее мы писали:

Эвелина Бледанс рассказала о борьбе с морщинками. Звезда не против пластики.

Эвелина Бледанс: «Мой возраст меня не смущает». Актриса спокойно относится к старению.