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Бледанс готова к новым отношениям


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Эвелине Бледанс понадобилось немало времени собраться с силами и сообщить о разводе. На протяжении года актриса скрывала расставание с Александром Семиным. Но теперь, когда Эвелина официально завершила брак, начинается новая глава.

 

На днях Эвелина приехала на церемонию вручения премии «SUPER Мамы-2017» в компании интересного мужчины. Спутником артистки, как выяснили журналисты, стал Сергей Демчев, бизнесмен, директор столичной галереи "МАРС". Как отметили светские обозреватели, Эвелина мило общалась с Сергеем, пара довольно нежно держалась за руки, и язык тела Демчева и Бледанс говорил о том, что между ними весьма теплые отношения. Скорее всего, больше, чем дружеские.

Сама актриса пока предпочитает не комментировать личную жизнь. Напомним, о разрыве с Семиным звезда сообщила в сентябре. По словам Эвелины, она задумалась о новых отношениях. «Я хочу увидеть другого мужчину в своей жизни, - рассуждала артистка. - Но после Саши мне будет нелегко принять новые отношения – он задал слишком высокую планку».

Кстати, в одном из интервью Бледанс обмолвилась: «Скажу ужасную вещь, но мне кажется, он (Семин) меня бросил, чтобы я снова смогла быть счастливой».

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1 Не нравится 0 Нравится 05.12.2017 Теги: эвелина бледанс

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