Юлия Высоцкая о внебрачных детях

Юлия Высоцкая - не только неплохая актриса. Она еще и дама с поразительным самообладанием. Юлия старается во всем поддерживать супруга и даже приняла его внебрачную дочь.

Во время недавних съемок программы «Жди меня» Высоцкая решила поделиться своим опытом. «В моей семье была такая ситуация – мой муж узнал о ребенке, мама которого скрывала, что он родился. Но в итоге все разрешилось хорошо. Девочка наша. Папа ее любит, обожает. У них все хорошо».

Андрей Кончаловский состоит в браке с Юлией почти двадцать лет. Но, по всей вероятности, Высоцкая говорила не об измене мужа. А о случае, когда Андрей Сергеевич узнал о внебрачной дочери Дарье. Это произошло в конце 90-х, когда режиссер еще не был женат на Юлии.

Тогда Дарье Михалковой, дочери кинематографиста и актрисы Ирины Бразговки, было 17 лет. «Первый раз мы встретились с отцом на Красной площади, папа был режиссером-постановщиком концерта к 850-летию Москвы, а я пела в хоре. Мама подвела меня к нему и сказала: «Это Даша». Папа потом все время подходил ко мне и спрашивал, не замерзла ли я. В первую встречу он сказал, что не уверен, что я его дочь и что все это для него очень странно. И я его понимаю. Сама не могла долго принять эту ситуацию. До теста ДНК дело не дошло, хотя я была бы не против»,- цитирует Starhit Дарью.

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