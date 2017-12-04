Ольга Казаченко готова выступить на «Евровидении» с Виталиной Цымбалюк­-Романовской

Конкурс «Евровидение» вновь стал самой обсуждаемой темой. Недавно об участии в певческом состязании сообщил Филипп Киркоров. А теперь попробовать покорить мир на конкурсе изъявила желание жена Вадима Казаченко Ольга. И в компаньоны она готова позвать Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Ноя 19 2017 в 5:31 PST

Ольга, которая недавно вернула себе статус официальной жены Казаченко, серьезно задумалась о певческой карьере. Пока девушка выступает только на корпоративах, но и мечта покорить «Евровидение» Ольгу не покидает. И компаньона она уже выбрала.

Как пишут "7Дней", Ольга хочет выступить на сцене мирового конкурса в паре с экс-супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Ольга не раз посещала выступления пианистки и считает, что Виталина виртуозно владеет своим ремеслом. Как полагает Ольга, выступление на «Евровидении» с известной пианисткой прославит ее.

«Я была на ее концерте в Доме музыки, она очень талантлива и виртуозна. А какое у нее экспрессивное туше! — нахваливает Цымбалюк-Романовскую Ольга. - Мне кажется, мы бы даже могли подготовить совместный номер для "Евровидения"!»

Стоит напомнить, что недавно Элина Мазур, представитель Виталины, сообщила о намерении пианистки уехать во Францию, где ей предложили выгодный контракт по работе.