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Костенко не готова стать мамой


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Уже совсем скоро футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко отметят год своего романа. Пара выглядит вполне счастливой и гармоничной и уже не прочь озвучить свои планы на будущее. И похоже, планы у молодых людей серьезные.

Дмитрий и Анастасия дали совместное интервью. Как сразу пояснил Тарасов, отношения с Костенко завязались у него после развода с Ольгой Бузовой. А модель неожиданно призналась, что роман с Дмитрием - ее первые серьезные отношения.

«Я избегала общения с представителями сильного пола, жила с сестрой. Но Дима оказался другим – заботливым и домашним. А когда увидела его трепетное отношение к детям, поняла – это мой человек! Раньше я никогда не жила с парнем. Конечно, испытывала психологический дискомфорт, боялась, что закончится вся эта легкость. Но ошибалась. Находиться рядом с любимым человеком – это круто! А быт никогда не пугал. Наоборот, мне доставляет удовольствие готовить, кормить и заботиться о своем мужчине», - цитирует девушку Starhit.

На вопрос о планируемой свадьбе Тарасов ответил, что это уже обсуждалось и они намерены «основательно подготовиться». «Я вынянчила двух сестер и брата. В какой-то момент поняла, что сама пока мамой становиться не хочу. Но встретив Диму, поменяла мнение. Я вижу его отцом своих детей. Возможно, рожу раньше, чем планировала, но не в ближайший год», - сказала Костенко.

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0 Не нравится 0 Нравится 04.12.2017 Теги: Дмитрий Тарасов

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