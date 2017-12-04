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Кобзон снова раскритиковал шоу «Голос»


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Близится финал шестого сезона шоу «Голос». Публика болеет за участников, поклонники стараются артистов поддержать. А Иосиф Кобзон полагает, что все это зря. По мнению народного артиста, у участников проекта нет особых перспектив.

На днях на съемках традиционного праздничного телешоу «Песня года» Кобзон довольно резко высказался о шоу «Голос». Он подчеркнул, что проект ему очень не нравится, поскольку участники «обезьянничают». «Они пародируют шлягеры зарубежные, а я хочу слышать исполнителей, которые поют русские песни».

Сам артист ранее уверял, что в начале карьеры предпочитал не подражать знаменитым певцам, но «перенимал некоторые интонации у тех людей, чей репертуар пытался возродить».

Кобзон добавил, что настоящие таланты смогут пробиться. И им вовсе необязательно обладать выдающимися вокальными данными. В качестве примера он привел Аллу Пугачеву и Григория Лепса.

«Голоса у него нет, а артист уникальный. А хрипатый Высоцкий? А Утесов? Они тоже были без голоса, но народ их любил», — напомнил Кобзон.

Ранее мы писали:

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0 Не нравится 0 Нравится 04.12.2017 Теги: голос

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