Киркоров снова интересуется «Евровидением»

«Евровидение» остается одним из самых обсуждаемых музыкальных конкурсов в российском шоу-бизе. Некоторые серьезно критикуют ежегодный Eurosong, но большинство все же рвется принять в нем участие. Филипп Киркоров не исключение.

В начале года популярный артист заявил, что в мае 2016 года он сильно разочаровался в «Евровидении». «Мне неинтересен этот конкурс с определенного этапа его существования, а точнее, с прошлого года. Для меня он в каком-то смысле перестал существовать. Я глубоко разочарован его политизированностью и ангажированностью. <...>. И вам советую уменьшить свой интерес к этому конкурсу, пока они не наведут там порядок».

Но теперь Киркоров готов снова отправиться на шоу в качестве продюсера. «На днях на меня вышли с предложением от одной дружественной нам страны, и я согласился продюсировать его участника. Моя Dream Team сделает все возможное для блестящего номера – от песни до постановки», - цитирует артиста издание Dni.ru.

Как предполагается, Филипп Бедросович будет работать с представителем Белоруссии. Ранее он уже занимался подготовкой к конкурсу Дмитрия Колдуна. Кстати, сам Киркоров выступал на «Евровидении» от России в 1995 году.

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Источник фото: Globallookpress.com