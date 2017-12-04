Дана Борисова рискует лишиться дочери

Дана Борисова недавно завершила курс реабилитации в Таиланде и пытается вести здоровый образ жизни. Однако все не так легко, как хотелось бы. Бывший возлюбленный Максим Аксенов подал в суд требование обязать ведущую выплачивать алименты на дочь. Сама же Дана возмущена тем, что мужчина не позволяет ей видеться с ребенком.

Дочь Даны Полина проживает у отца с весны. Аксенов старался быть заботливым отцом, но в ноябре неожиданно для Борисовой подал в суд. Ведущая заметила, что в ее ситуации требовать от нее алименты - не тактично.

Теперь же Максим решил прояснить ситуацию. «К сожалению, надо признать, Дане ребенок не нужен, есть только материальный интерес и равнодушие. Доходит до скандала, чтобы она пообщалась с Полиной хотя бы пару часов, приходится настаивать на ее встречах с ребенком. <...>. Дана уже 10 лет рассказывает про меня сказки, какой я тиран и плохой отец, при этом когда доходит до реальных ситуаций, все смотрят на нее с иронией, понимаю по факту, какая она врушка. Дане нужны скандалы, она так зарабатывает себе на жизнь, не задумываясь, как это все негативно сказывается на жизни ребенка. Но это не может продолжаться бесконечно», - цитирует Аксенова «КП».

Кстати, вчера Борисова сообщила в Insta о посещении церкви вместе с дочерью.

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