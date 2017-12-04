 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бойфренд Бритни Спирс устроил романтику


1 0

Поп-звезда Бритни Спирс (Britney Spears) и ее бойфренд Сэм Асгари (Sam Asghari) на прошлой неделе отпраздновали с шиком первый год совместной жизни. А вчера возлюбленный певицы устроил ей настоящий праздник, ведь Бритни исполнилось 36 лет.

 

Подружки Бритни не верили, что союз певицы с 23-летним парнем долго продлится, поскольку большая разница в возрасте. Но пока у пары все хорошо, нет и намека на расставание. Более того, молодой человек старается всячески угодить звезде. Вот и праздник ей устроил в честь дня рождения запоминающийся.

Как пишут «7 Дней», без романтики не обошлось. Сначала Сэм устроил пикник на берегу озера, потом пара гуляла, далее был праздничный обед в ресторане. А вечером Бритни ждал сюрприз. Сэм привел звезду в комнату с закрытыми глазами. А когда Бритни их открыла, то увидела, как преобразилась спальня: кругом были ароматические свечи и лепестки роз. На cтолике были маленькие кексы, в которые были вставлены свечки.

Бритни была восхищена, отметив, что это был лучший день рождения. Певица поделилась с поклонниками видами комнаты с романтической обстановкой. Фанаты успели также отметить, что Бритни великолепно выглядит на фото.

Напомним, о романе звезды с Асгари, который строит карьеру фитнес-модели, стало известно в конце прошлого года. Говорили и о том, что певица очень боится потерять своего возлюбленного: «Бритни понимает, что Сэм младше нее на 12 лет, к тому же он невероятно привлекателен. И она переживает, что он может влюбиться в кого-то своего возраста», — поведал инсайдер порталу Radar Online.

Ранее мы писали:

Бритни Спирс стала звездой V. Эффектная фотосессия певицы. 

Бритни Спирс представила новый сингл. Хит лета. 

Бритни Спирс прикрылась полотенцем для Марио Тестино. Певица стала звездой оригинальной банной фотосессии. 



0 Не нравится 1 Нравится 04.12.2017 Теги: Бритни Спирс

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • asdfa
    Заработок от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на -> http://blagodelo.info
    		 04.12.17 23:22
         
    -3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору