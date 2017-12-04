Бойфренд Бритни Спирс устроил романтику
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Поп-звезда Бритни Спирс (Britney Spears) и ее бойфренд Сэм Асгари (Sam Asghari) на прошлой неделе отпраздновали с шиком первый год совместной жизни. А вчера возлюбленный певицы устроил ей настоящий праздник, ведь Бритни исполнилось 36 лет.
Подружки Бритни не верили, что союз певицы с 23-летним парнем долго продлится, поскольку большая разница в возрасте. Но пока у пары все хорошо, нет и намека на расставание. Более того, молодой человек старается всячески угодить звезде. Вот и праздник ей устроил в честь дня рождения запоминающийся.
Как пишут «7 Дней», без романтики не обошлось. Сначала Сэм устроил пикник на берегу озера, потом пара гуляла, далее был праздничный обед в ресторане. А вечером Бритни ждал сюрприз. Сэм привел звезду в комнату с закрытыми глазами. А когда Бритни их открыла, то увидела, как преобразилась спальня: кругом были ароматические свечи и лепестки роз. На cтолике были маленькие кексы, в которые были вставлены свечки.
Бритни была восхищена, отметив, что это был лучший день рождения. Певица поделилась с поклонниками видами комнаты с романтической обстановкой. Фанаты успели также отметить, что Бритни великолепно выглядит на фото.
Напомним, о романе звезды с Асгари, который строит карьеру фитнес-модели, стало известно в конце прошлого года. Говорили и о том, что певица очень боится потерять своего возлюбленного: «Бритни понимает, что Сэм младше нее на 12 лет, к тому же он невероятно привлекателен. И она переживает, что он может влюбиться в кого-то своего возраста», — поведал инсайдер порталу Radar Online.
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04.12.17 23:22