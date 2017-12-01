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Новый год - время чудес и интересных подарков!


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НАБОР НОВОГОДНИЙ «УСПЕЙ ЗАГАДАТЬ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ»

«Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться» 
М. Булгаков.

Новогодняя пора — магическая и волшебная. Дед Мороз, елка, гирлянды, бенгальские огни, шампанское, мандарины и бой курантов. Время чудес, загадывания желаний и начала новой жизни. В осуществлении вашей мечты поможет добрая новогодняя традиция.

Для того, чтобы желание исполнилось, за 12 ударов курантов надо успеть загадать  желание, написать его на бумаге, сжечь, высыпать пепел в шампанское и выпить до дна — так утверждала героиня одного известного фильма. Теперь это чуть ли не самый распространенный способ загадывать желание под Новый год. Работает  такая магия или нет — пока не попробуешь, не узнаешь.

Помните, что исполняются только искренние и добрые желания, которые идут от самого сердца. Тогда все обязательно сбудется!

Представляем  вам необычный новогодний набор в подарочном футляре в виде книги, для осуществления Вашего желания!

Новый год - время чудес и интересных подарков!

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА»

Глинтвейн, пожалуй, самый популярный новогодний и рождественский напиток, который поможет согреться в холодные зимние вечера. Придешь так домой зимним вечером, наденешь теплые шерстяные   носки, приготовишь ароматный глинтвейн, и поймешь - как хорошо дома зимними вечерами!

Аромат пряного вина так и манит в праздничные зимние деньки и отличным поводом собраться вместе поможет вам наш подарочный набор «Для глинтвейна».

Что в наборе:

  • два бокала для глинтвейна, набор ароматных специй  
  • (кольцо сушеного апельсина, палочки корицы,
  • мускатный орех, изюм, гвоздика, душистый перец, бадьян, кардамон, кусочки сушёного яблока)
Новый год - время чудес и интересных подарков!

НОВАЯ РАЗРАБОТКА - ПОДАРОЧНЫЙ ШТОФ, КОПИЛКА И ЧАЙНИК В ВИДЕ РЕТРО-КАЛЕНДАРЯ

Штоф-календарь
Отличный выбор - наш новый подарочный набор «Штоф-календарь». Его сдержанное, приятное оформление и практичность прекрасно подойдут в подарок любому, кто любит этот чудесный праздник - Новый Год.

Копилка-календарь
Наша копилка станет отличным украшением интерьера в доме, а также и оригинальным акцентом, ведь нашу копилку можно повесить на стену. Для этого имеется специальное крепление. Наша копилка - календарь — для тех, кому есть что копить!

Чайник-календарь
Помимо своей основной функции – заваривания  чая, чайник-календарь также будет служить украшением  вашей  кухни и станет замечательным и оригинальным подарком по любому поводу.

Новый год - время чудес и интересных подарков!

Мы разработали, создали и предлагаем Вашему вниманию функциональную  Новогоднюю открытку - трансформер.

  • Во-первых, это деревянная, оригинальная, поздравительная открытка с новогодним оформлением.
  • Во-вторых, это елочная игрушка, так как из открытки легким выдавливающим движением вынимаются детали, которые собираются в нарядный новогодний шарик, настольный аксессуар или мини-календарь.
  • В-третьих, эту открытку точно не выкинут  и  она будет долго радовать глаз и удивлять всех!
Новый год - время чудес и интересных подарков!

 

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0 Не нравится 0 Нравится 01.12.2017 Теги: новый год подарки сувениры

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