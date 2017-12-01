Новый год - время чудес и интересных подарков!

НАБОР НОВОГОДНИЙ «УСПЕЙ ЗАГАДАТЬ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ»

«Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться»

М. Булгаков.

Новогодняя пора — магическая и волшебная. Дед Мороз, елка, гирлянды, бенгальские огни, шампанское, мандарины и бой курантов. Время чудес, загадывания желаний и начала новой жизни. В осуществлении вашей мечты поможет добрая новогодняя традиция.

Для того, чтобы желание исполнилось, за 12 ударов курантов надо успеть загадать желание, написать его на бумаге, сжечь, высыпать пепел в шампанское и выпить до дна — так утверждала героиня одного известного фильма. Теперь это чуть ли не самый распространенный способ загадывать желание под Новый год. Работает такая магия или нет — пока не попробуешь, не узнаешь.

Помните, что исполняются только искренние и добрые желания, которые идут от самого сердца. Тогда все обязательно сбудется!

Представляем вам необычный новогодний набор в подарочном футляре в виде книги, для осуществления Вашего желания!

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА»

Глинтвейн, пожалуй, самый популярный новогодний и рождественский напиток, который поможет согреться в холодные зимние вечера. Придешь так домой зимним вечером, наденешь теплые шерстяные носки, приготовишь ароматный глинтвейн, и поймешь - как хорошо дома зимними вечерами!

Аромат пряного вина так и манит в праздничные зимние деньки и отличным поводом собраться вместе поможет вам наш подарочный набор «Для глинтвейна».

Что в наборе:

два бокала для глинтвейна, набор ароматных специй

(кольцо сушеного апельсина, палочки корицы,

мускатный орех, изюм, гвоздика, душистый перец, бадьян, кардамон, кусочки сушёного яблока)

НОВАЯ РАЗРАБОТКА - ПОДАРОЧНЫЙ ШТОФ, КОПИЛКА И ЧАЙНИК В ВИДЕ РЕТРО-КАЛЕНДАРЯ

Штоф-календарь

Отличный выбор - наш новый подарочный набор «Штоф-календарь». Его сдержанное, приятное оформление и практичность прекрасно подойдут в подарок любому, кто любит этот чудесный праздник - Новый Год.

Копилка-календарь

Наша копилка станет отличным украшением интерьера в доме, а также и оригинальным акцентом, ведь нашу копилку можно повесить на стену. Для этого имеется специальное крепление. Наша копилка - календарь — для тех, кому есть что копить!

Чайник-календарь

Помимо своей основной функции – заваривания чая, чайник-календарь также будет служить украшением вашей кухни и станет замечательным и оригинальным подарком по любому поводу.

Мы разработали, создали и предлагаем Вашему вниманию функциональную Новогоднюю открытку - трансформер.

Во-первых, это деревянная, оригинальная, поздравительная открытка с новогодним оформлением.

Во-вторых, это елочная игрушка, так как из открытки легким выдавливающим движением вынимаются детали, которые собираются в нарядный новогодний шарик, настольный аксессуар или мини-календарь.

В-третьих, эту открытку точно не выкинут и она будет долго радовать глаз и удивлять всех!

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