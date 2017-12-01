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Кейли Куоко помолвлена


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Кейли Куоко (Kaley Cuoco) готова во второй раз вступить в официальный брак. Она приняла романтическое предложение от ее бойфренда Карла Кука, чему имеется видеоподтверждение.

 

Этот день рождения Кейли, которой исполнилось 32 года, скорее всего, запомнит на всю свою жизнь. Она отмечала его дома с друзьями и Карлом, когда он неожиданно достал кольцо с бриллиантом и сделал ей предложение, пишет hollywoodlife.com.

На видео, размещенном Карлом, Кейли без макияжа, с волосами, собранными в небрежный конский хвост, но безумно счастливая. «Что это на твоем пальце, милая?» - спрашивает Карл у своей невесты, которая находится в состоянии, близком к шоку. «Мы обручены!» - кричит затем Куоко в камеру, на что Кук поправляет ее: «Но ты еще не сказала "да"». «Да, я говорю да, говорю да!» И друзья аплодисментами поддерживают счастливую пару.

Очевидно, что звезда «Теории большого взрыва» совершенно не ожидала предложения от Карла. Ведь она была в простой футболке и джинсах.

«После двух лет я, наконец-то, набрался смелости попросить ее выйти за меня», - говорит Карл на видео. «Думаю, мой предыдущий пост был пророческим. Это лучший вечер в моей жизни, и я думаю, что видео доказывает, что это лучший вечер и для Кейли». Речь идет о фотографии, которую он опубликовал ранее. На снимке у мужчины в руках был огромный поддельный бриллиант, а Кейли при этом выглядела раздраженной. Буквально через несколько часов уже настоящий бриллиант оказался на пальце кричащей от счастья актрисы.

Это будет второе замужество Кейли. В первый раз она вышла замуж в 2013 году за Райна Свитинга, в прошлом игрока в теннис. Они расстались меньше чем через два года.
 



0 Не нравится 0 Нравится 01.12.2017 Теги: Кейли Куоко

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