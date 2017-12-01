Кейли Куоко помолвлена

Кейли Куоко (Kaley Cuoco) готова во второй раз вступить в официальный брак. Она приняла романтическое предложение от ее бойфренда Карла Кука, чему имеется видеоподтверждение.

Публикация от Kaley Cuoco 😋 (@kaleycuocoofficial) Авг 20 2017 в 2:02 PDT

Этот день рождения Кейли, которой исполнилось 32 года, скорее всего, запомнит на всю свою жизнь. Она отмечала его дома с друзьями и Карлом, когда он неожиданно достал кольцо с бриллиантом и сделал ей предложение, пишет hollywoodlife.com.

Публикация от Karl Cook (@mrtankcook) Ноя 30 2017 в 7:05 PST

На видео, размещенном Карлом, Кейли без макияжа, с волосами, собранными в небрежный конский хвост, но безумно счастливая. «Что это на твоем пальце, милая?» - спрашивает Карл у своей невесты, которая находится в состоянии, близком к шоку. «Мы обручены!» - кричит затем Куоко в камеру, на что Кук поправляет ее: «Но ты еще не сказала "да"». «Да, я говорю да, говорю да!» И друзья аплодисментами поддерживают счастливую пару.

Очевидно, что звезда «Теории большого взрыва» совершенно не ожидала предложения от Карла. Ведь она была в простой футболке и джинсах.

«После двух лет я, наконец-то, набрался смелости попросить ее выйти за меня», - говорит Карл на видео. «Думаю, мой предыдущий пост был пророческим. Это лучший вечер в моей жизни, и я думаю, что видео доказывает, что это лучший вечер и для Кейли». Речь идет о фотографии, которую он опубликовал ранее. На снимке у мужчины в руках был огромный поддельный бриллиант, а Кейли при этом выглядела раздраженной. Буквально через несколько часов уже настоящий бриллиант оказался на пальце кричащей от счастья актрисы.

Публикация от Karl Cook (@mrtankcook) Ноя 30 2017 в 7:30 PST

Это будет второе замужество Кейли. В первый раз она вышла замуж в 2013 году за Райна Свитинга, в прошлом игрока в теннис. Они расстались меньше чем через два года.

