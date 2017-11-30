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Ольга Орлова о «сорокалетних тетках»


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Певица и ведущая Ольга Орлова обычно предпочитает не распространяться о личном. Но накануне решила сделать любопытное заявление. Артистка порассуждала о стиле жизни 40-летних женщин.

13 ноября Орлова отметила 40-летие. И сейчас решила напомнить подписчикам, что в 40 - жизнь только начинается.

«Когда мне было 20 лет, мне казалось, что великовозрастные сорокалетние тетки живут воспоминаниями былого прошлого и готовятся к пенсии. Сегодня мне 40. Я живу ощущениями своего настоящего и готовлюсь познакомиться с жизнью, которая никогда не откроет определенные тайны двадцатилетним. Цените каждый миг своей жизни. Он никогда не повторится...»

Некоторые подписчики поддержали Ольгу, но некоторые призвали оценивать ситуацию трезво: «К сожалению, 40 - это возраст. Ничего там не откроется, увы. Если не воспоминания, то просто существование, лучшие годы прожиты», «Есть женщины, которые с возрастом расцветают, и это прекрасно», «Я думала, что 40-летние не к пенсии готовятся, а место на кладбище уже ищут )», «Всегда думалось, что 35-40-45 и далее - это всегда какое-то "новое начало"... Тем более, что веру в это подогревали прекрасные советские картины). Никогда и в голову не приходило, что "возраст" к чему-то обязывает, что это - "медленный закат"».

А как вы считаете?

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0 Не нравится 0 Нравится 30.11.2017 Теги: Ольга Орлова

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