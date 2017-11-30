Экс-супругу Джигарханяна обвиняют в мошенничестве
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Известный актер Армен Джигарханян теперь почти свободный мужчина. Причем мужчина в не самом завидном финансовом положении. Друзья приобрели для артиста квартиру, но на счетах Армена Борисовича почти нет денег. По некоторым данным, Виталина Цымбалюк-Романовская заранее сняла большую часть средств.
Адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов выступил с разоблачением на ток-шоу «Пусть говорят». Как заявил юрист, будучи в браке с Арменом Борисовичем, Виталина постаралась сделать все, чтобы избавить артиста от денег, и сейчас он намерен обратиться с иском по факту мошенничества.
«Я как адвокат, имеющий в распоряжении документы, имел право запросить выписки из банка. Я работаю с бумагами. С 15-го года она снимала средства с его счетов, которые оказывались на ее счетах. Активно снимала с августа 2017 года, последнее — 10 октября, в период, когда он находился в медицинском учреждении. Полагаю, что Виталина Владимировна очень любит деньги», - заявил Парфенов.
Напомним, ранее стало известно о расторжении брака Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. По словам представительницы дамы, у Виталины много творческих планов, недавно она получила приглашение выступить с концертами во Франции. В середине декабря Цымбалюк-Романовская планирует вылететь в Париж для обсуждения условий контракта.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 5
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IVA InternetА что за концерты собирается давать Виталина во Франции? Я просто не в курсе, кто эта дама по специальности.
30.11.17 16:02
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Противно уже. Эта тема надоела , мусолят во всех сми . Она деньги любит. Ну , конечно , любит )) А он , старый дурак , думал , что она только его любит ? Они вообще-то в браке были, так что вполне могла распоряжаться деньгами , раз он сам это позволял. Теперь опомнился. За всё в жизни надо платить. Хотел молодую сиделку-жену? Ну , имел , теперь вот заплатил за это. Дальше просто не стоит позориться на всю страну , изображая потерпевшего. Ну , лоханулся , так сам же и виноват.
30.11.17 12:23
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МорганВ браке деньги общие.
30.11.17 11:47