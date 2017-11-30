Экс-супругу Джигарханяна обвиняют в мошенничестве

Известный актер Армен Джигарханян теперь почти свободный мужчина. Причем мужчина в не самом завидном финансовом положении. Друзья приобрели для артиста квартиру, но на счетах Армена Борисовича почти нет денег. По некоторым данным, Виталина Цымбалюк-Романовская заранее сняла большую часть средств.

Адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов выступил с разоблачением на ток-шоу «Пусть говорят». Как заявил юрист, будучи в браке с Арменом Борисовичем, Виталина постаралась сделать все, чтобы избавить артиста от денег, и сейчас он намерен обратиться с иском по факту мошенничества.

«Я как адвокат, имеющий в распоряжении документы, имел право запросить выписки из банка. Я работаю с бумагами. С 15-го года она снимала средства с его счетов, которые оказывались на ее счетах. Активно снимала с августа 2017 года, последнее — 10 октября, в период, когда он находился в медицинском учреждении. Полагаю, что Виталина Владимировна очень любит деньги», - заявил Парфенов.

Напомним, ранее стало известно о расторжении брака Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. По словам представительницы дамы, у Виталины много творческих планов, недавно она получила приглашение выступить с концертами во Франции. В середине декабря Цымбалюк-Романовская планирует вылететь в Париж для обсуждения условий контракта.

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Источник фото: Globallookpress.com