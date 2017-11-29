Екатерина Климова вспомнила о беременности

Екатерина Климова на днях взбудоражила прессу и публику. Актриса опубликовала в Insta откровенный снимок, на котором запечатлена беременной и обнаженной. Нет, не стоит спешить с поздравлениями. Таким образом Климова решила поддержать флешмоб в честь Дня матери.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Ноя 26 2017 в 3:36 PST

На черно-белом фото актриса запечатлена совершенно обнаженной. «Мне 37, а нам с Беллой около пяти месяцев. Мы пока не знакомы. Я не знаю, какого цвета у нее глаза, еще не слышала ее запаха и голоса. Очень много страхов и переживаний, но вера в то, что все будет хорошо, сильнее», - написала Екатерина.

Напомним, дочь Беллу артистка родила в октябре 2015 года и довольно быстро восстановилась после родов.

В одном из интервью Климова говорила, что довольно долго выбирала имя для девочки. «Ее полное имя Изабелла, на этом имени настоял мой муж, я долго сопротивлялась. Всем окружающим оно тоже не нравилось — детям, родственникам, друзьям. Но когда мы объявили моей маме, что нашу дочь будут звать Изабелла, она вскрикнула от счастья! Я всегда помнила, что любимая певица моей мамы Изабелла Юрьева, но что именно так хотели назвать меня, узнала впервые».

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Екатерина Климова похвасталась отличной фигурой. В одном из интервью актриса призналась, что даже не представляет возможности соперничать с голливудскими актрисами в плане внешности.

Екатерина Климова: «Никогда не мечтала стать многодетной мамой». В юности звезда представить себе не могла, что ей удастся создать большую семью.