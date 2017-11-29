Альбина Джанабаева представила клип-сериал

Альбина Джанабаева после довольно долгого затишья порадовала поклонников. Артистка представила видео на песню «Самое главное». Причем клип получился нестандартным. Это больше короткометражка, нежели музыкальный ролик.

Режиссером выступил Сергей Солодкий, а Джанабаева лично занималась написанием сценария и, конечно же, исполнила главную роль. По словам артистки, она сыграла не одну, а двух героинь, не только исполнила главную женскую роль, но и стала полноправным автором сценария.

«Первая - девушка-писатель, которая создает свой идеальный роман о любви. Подобно тому, как многие девушки придумывают сценарий идеальных отношений, образ любимого мужчины: прописывают в мыслях его привычки, поступки, вплоть до его любимого цвета чашек. Вторая героиня как раз проживает этот написанный роман. Но, как часто бывает и в реальной жизни, многое из того, что мы пишем в своих мыслях, мужчины считывают совсем по-другому. И тогда тот идеальный сценарий начинает рушиться в мелочах», - поясняет артистка.

Поклонники новую работу исполнительницы оценили неоднозначно: «Сюжета больше, чем в некоторых сериалах», «Как сериал просмотрела)) Великолепно», «Песня какая-то безликая﻿», «По-моему, по стилю очень схоже с песнями Веры Брежневой».

Ранее мы писали:

Валерий Меладзе прокомментировал слухи о свадьбе. Артист опроверг сплетни.

Вера Брежнева намекнула на свадьбу Меладзе и Джанабаевой. Певица опубликовала любопытный снимок.

У Альбины Джанабаевой необычное увлечение. Певица заинтересовалась гольфом.