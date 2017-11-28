Невеста принца Гарри спасла собак в приюте

Меган Маркл, которая уже официально стала невестой принца Гарри, очень любит собак, особенно собственных псов с кличками Богарт и Гай. Своих любимцев, которых она забрала из приюта, девушка любит демонстрировать в Instagram. И с их появлением связан любопытный факт.

Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle) Сен 4 2016 в 4:41 PDT

Как призналась недавно Меган, она никогда не встретилась бы со своими любимцами, если бы не Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres). Рассказывая о королевской помолвке, знаменитая ведущая поведала, что встречалась с Меган, когда та раздумывала, брать ли ей ее первого питомца, Богарта, пишет издание People.

Меган рассказывала в интервью Best Health, что она пересеклась с Эллен и ее женой Поршей де Росси (Portia de Rossi) в приюте для животных. Они были тогда незнакомы.

«Это ваша собака?» - спросила Эллен у Меган. Та ответила отрицательно, на что Эллен заявила: «Вы должны взять эту собаку». Меган сказала, что подумает, но Эллен настаивала: «Спасите собаку!»

Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle) Сен 15 2016 в 6:18 PDT

Меган вспоминает, что она сидела, держала собаку, а Эллен уже спрашивала ее, какое имя она даст псу. Потом телеведущая еще раз потребовала, чтобы Меган взяла собаку. Как признается будущая принцесса, она привезла пса домой потому, что Эллен сказала ей сделать это.

Сама Дедженерес призналась, что не помнит того случая, но сказала, что если Меган так послушно следует ее советам, пусть прислушается еще к одному и пригласит ее на свадьбу.

