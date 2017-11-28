Казаченко отказывается от работы из-за бывшей жены

Второй год длится разбирательство певца Вадима Казаченко с бывшей супругой Ольгой. Девушка обвиняет артиста в манипуляциях и отказе платить алименты на ребенка. Сам же певец подозревает девушку в желании довести его до могилы. Вадим жалуется, что из-за скандалов у него случилось два микроинфаркта и сейчас он просто не может работать.

В конце прошлого года Ольга Казаченко выступила на одном из ток-шоу, обвинив артиста в том, что он выгнал ее из дома и угрожал. Вадим обратился в суд с требованием признать его брак фиктивным. Требование артиста было удовлетворено, но через некоторое время Ольга оспорила решение суда.

Причем за время скандальных разбирательств девушка стала известной и сейчас, по некоторым данным, даже выступает на корпоративах. По словам самого Казаченко, Ольга обратилась в пиар-агентство за помощью в раскрутке. «Этот план и реализуется».

Вадим же сейчас в подавленном состоянии. «Очень тяжело переживать все это психологически — я даже отказываюсь от выступлений, от работы, потому что просто не могу выходить на сцену и веселить публику. А все началось с маленькой лжи — год назад Ольга Казаченко пришла на Первый канал и объявила, что я, мол, ее выгнал. С тех пор ее походы за известностью с использованием этой жизненной ситуации стали все более частыми», - цитирует артиста издание Dni.ru.

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Источник фото: Globallookpress.com