Анна Седокова представила сына

Анна Седокова знает, что такое многозадачность. На сцене она создает смелые и провокационные образы, а дома перевоплощается в нежную и заботливую маму. На днях артистка впервые показала своего младшего сына и объяснила, что такое быть мамой.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Ноя 26 2017 в 5:06 PST

Анна опубликовала трогательную совместную фотографию с 7-месячным Гектором и написала: «Быть мамой. Самоотверженно отдавать себя маленькому созданию. Быть всегда начеку. Быть плохой, но правильной. Быть взрослой...»

Третьего наследника Седокова родила в начале апреля. Артистка довольно долго выбирала имя, вдохновляясь героями античности. «Я так хотела древнегреческое или древнеримское имя. И как-то оно (Гектор) приглянулось. Сын у меня – суперсерьезный парень. И мне кажется, он абсолютно соответствует своему имени. А вообще, никто не мог угадать, как мы его назвали! Даже предположений таких не было», – рассказывала звезда в одном из интервью.

В августе стало известно о разрыве певицы с отцом мальчика, бизнесменом Артемом Комаровым. По словам Седоковой, в какой-то момент она осознала, что партнер не поддерживает ее в карьере. Впрочем, расставание артистка переживала не особо болезненно. Сейчас Анна сосредоточена на работе и воспитании детей.

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