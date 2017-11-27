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Правнук Толкина снимает необычный фильм


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Правнук Толкина Ройд (Royd Tolkien) дал эмоциональное интервью журналу Hello!, в котором рассказал о том, как воздал почести своему брату.

Младший брат Ройда Майк умер от болезни моторных нервов в 2015 году. Он попросил, чтобы его брат выполнил ряд пожеланий после его смерти, и Ройд снимает фильм об этом. «Майк дал мне невероятный подарок, который изменил мой взгляд на все», - сказал Ройд о списке пожеланий, который оставил его брат, в нем есть и банджи-джампинг, и выступление в качестве стендап-комедианта, и многое другое.

Так, одно из заданий гласит, что Ройд должен совершить путешествие в Новую Зеландию одетым как Гэндальф. Питер Джексон, режиссер «Властелина колец», прислал Ройду костюм волшебника, в котором снимался Иэн Маккеллен. «Как унизительно это выглядело, - смеется Ройд. - Член семьи Толкина, одетый как Гэндальф, в самолете, летящем в Новую Зеландию. Я был в нем половину полета, но потом борода упала, да и людям причиняли неудобство шляпа и посох. Некоторые проходили мимо и говорили: "Дамблдор"».

Несмотря на то, что некоторые пункты списка выглядели пугающе, Ройд не захотел, чтобы приключение заканчивалось. Когда он оказался на Мачу-Пикчу с прахом Майка и оставалась только одна ступенька, он задержал шаг. «Это был последний пункт в списке Майка, и мне было тяжело это», - признался Ройд.

Источник фото: Twitter



0 Не нравится 0 Нравится 27.11.2017 Теги: Ройд Толкиена

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