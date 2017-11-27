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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес показали семейную идиллию


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Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) и Алекс Родригес (Alex Rodriguez) отметили праздничный уик-энд милой фотосессией. Певица разместила селфи, на снимке запечатлен и ее мужчина, причем Родригес явно не был готов к тому, чтобы фотографироваться.

 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

В то время как Лопес смотрит прямо в камеру, взор Алекса опущен к полу. «Это наш вечер Дня благодарения», - подписала снимок Дженнифер. «Мы так благодарны вам всем и желаем доброй ночи».

Пара наслаждалась спокойным празднованием Дня благодарения вдали от города, размещая фотографии того, как они катаются на велосипедах. Лопес и Родригес выглядели расслабленными и счастливыми, позируя на камеру. Вместе с собой звезды взяли и своих детей: двух дочерей Родригеса (13-летнюю Наташу и 9-летнюю Эллу) и девятилетних близнецов Дженнифер (Эмму и Макса), пишет People.

Родригес также выложил фотографию их роскошного стола на День благодарения, на котором были изящные салфетки, свечи и цветочные украшения. Детям подарили одинаковые красно-черные пижамы, в которых они все и сфотографировались. «Пятерня!» - подписал фото бывший атлет, на фотографии была и племянница Лопес Люси Врен Лопес-Голдфрид.
 

 

Публикация от Alex Rodriguez (@arod)



0 Не нравится 0 Нравится 27.11.2017 Теги: Дженнифер Лопес Алекс Родригес

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