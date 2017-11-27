Наталия Орейро возвращается на канал «Ю»
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Любовь к Наталье Орейро у российских зрителей невозможно описать словами. Множество фан-клубов по всей стране, полные залы на концертах, флеш-мобы на ее видео. А ее улыбка может растопить любое сердце.
«Дикий ангел» - это красивая история любви дерзкой мечтательной Мили и красавчика Иво, аргентинский хит всех времен Cambio Dolor и нешуточная ностальгия для целого поколения.
В холодные время так хочется тепла и романтики, поэтому сериал «Дикий ангел» идеально согреет и украсит будни телезрителей.
Сериал «Дикий ангел».
Оригинальное название: Muñeca brava.
Страна: Аргентина.
Актеры: Наталия Орейро, Факундо Арана, Сегундо Сернадас, Виктория Онетто и другие.
Эфир: с 27 ноября в 19:30 по будням на канале «Ю».
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