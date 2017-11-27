Наталия Орейро возвращается на канал «Ю»

Любовь к Наталье Орейро у российских зрителей невозможно описать словами. Множество фан-клубов по всей стране, полные залы на концертах, флеш-мобы на ее видео. А ее улыбка может растопить любое сердце.

«Дикий ангел» - это красивая история любви дерзкой мечтательной Мили и красавчика Иво, аргентинский хит всех времен Cambio Dolor и нешуточная ностальгия для целого поколения.











В холодные время так хочется тепла и романтики, поэтому сериал «Дикий ангел» идеально согреет и украсит будни телезрителей.

Сериал «Дикий ангел».

Оригинальное название: Muñeca brava.

Страна: Аргентина.

Актеры: Наталия Орейро, Факундо Арана, Сегундо Сернадас, Виктория Онетто и другие.

Эфир: с 27 ноября в 19:30 по будням на канале «Ю».



Публикуется на правах рекламы