Бледанс решилась на повторную операцию сыну
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Эвелина Бледанс в этом году наверняка будет встречать Новый год дома. В компании сына Семена. Как сообщается, недавно мальчику провели серьезную операцию на одной из ножек, и сейчас Семен нуждается в особом внимании мамы.
В начале года Бледанс рассказала о том, что в сентябре 2016 года мальчику была проведена операция по коррекции одной ножки в одной из московских больниц. Как пояснила артистка, у Семена врожденный вывих надколенников.
«Слава богу, что нам досталась только такая аномалия, а не более серьезные, которые часто сопутствуют синдрому Дауна, - рассказывала Эвелина Hello!. - Не порок сердца, который нам сначала диагностировали: у Семы в течение первого года жизни не закрывалось "окошко" в сердце. Мы были под наблюдением, проходили необходимую диагностику. С возрастом окно затянулось, но проблемы с коленями так и остались».
Теперь же, по информации Telegram-канала Super, мальчику провели операцию на другой ножке в одной из немецких клиник. Сама Эвелина информацию подтверждать пока не спешит. Но ранее артистка говорила о возможном хирургическом вмешательстве через год после первой операции.
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Обсуждение 5
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50/50у моей приятельницы был совершенно здоровый мальчик. переболел, захромал и бац, ревматоидный артрит аутоиммунное заболевание, организм сам себя уничтожает...не судите, с каждым может случиться
26.11.17 08:51
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НлчОбрекла на муки себя и ребёнка.
26.11.17 01:57
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Ольгада... Хоть мне Бледанс вообще никогда не нравилась, но как тоже женщина и к тому же примерно ее лет - представляю себя на ее месте - даже жутковато, как она попала... очень ей сочувствую, много сил понадобится, а Семин - подлец, и точка!
25.11.17 17:45
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..Сдала Бледанс после ухода мужа.. ((
25.11.17 13:38