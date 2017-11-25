Бледанс решилась на повторную операцию сыну

Эвелина Бледанс в этом году наверняка будет встречать Новый год дома. В компании сына Семена. Как сообщается, недавно мальчику провели серьезную операцию на одной из ножек, и сейчас Семен нуждается в особом внимании мамы.

Съемочки с Семочкой. За нарядное платьице спасибо @nataly_fashionista Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Ноя 24 2017 в 5:32 PST

В начале года Бледанс рассказала о том, что в сентябре 2016 года мальчику была проведена операция по коррекции одной ножки в одной из московских больниц. Как пояснила артистка, у Семена врожденный вывих надколенников.

«Слава богу, что нам досталась только такая аномалия, а не более серьезные, которые часто сопутствуют синдрому Дауна, - рассказывала Эвелина Hello!. - Не порок сердца, который нам сначала диагностировали: у Семы в течение первого года жизни не закрывалось "окошко" в сердце. Мы были под наблюдением, проходили необходимую диагностику. С возрастом окно затянулось, но проблемы с коленями так и остались».

Теперь же, по информации Telegram-канала Super, мальчику провели операцию на другой ножке в одной из немецких клиник. Сама Эвелина информацию подтверждать пока не спешит. Но ранее артистка говорила о возможном хирургическом вмешательстве через год после первой операции.

Ранее мы писали:

Эвелина Бледанс рассказала о борьбе с морщинками. Звезда не против пластики.

Эвелина Бледанс: «Мой возраст меня не смущает». Актриса спокойно относится к старению.