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Бледанс решилась на повторную операцию сыну


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Эвелина Бледанс в этом году наверняка будет встречать Новый год дома. В компании сына Семена. Как сообщается, недавно мальчику провели серьезную операцию на одной из ножек, и сейчас Семен нуждается в особом внимании мамы.

 

Съемочки с Семочкой. За нарядное платьице спасибо @nataly_fashionista

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

В начале года Бледанс рассказала о том, что в сентябре 2016 года мальчику была проведена операция по коррекции одной ножки в одной из московских больниц. Как пояснила артистка, у Семена врожденный вывих надколенников.

«Слава богу, что нам досталась только такая аномалия, а не более серьезные, которые часто сопутствуют синдрому Дауна, - рассказывала Эвелина Hello!. - Не порок сердца, который нам сначала диагностировали: у Семы в течение первого года жизни не закрывалось "окошко" в сердце. Мы были под наблюдением, проходили необходимую диагностику. С возрастом окно затянулось, но проблемы с коленями так и остались».

Теперь же, по информации Telegram-канала Super, мальчику провели операцию на другой ножке в одной из немецких клиник. Сама Эвелина информацию подтверждать пока не спешит. Но ранее артистка говорила о возможном хирургическом вмешательстве через год после первой операции.

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1 Не нравится 1 Нравится 25.11.2017 Теги: эвелина бледанс

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