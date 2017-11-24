Самые дорогие артисты: Пугачева и Шнуров

Декабрь традиционно самый напряженный месяц как для бизнесменов, так и звезд шоу-бизнеса. И именно новогодние корпоративы - одна из самых прибыльных статей для известных артистов. В предпраздничной суматохе не отказывается заработать даже Примадонна.

Алла Пугачева и группа «Ленинград» - самые дорогие артисты начинающегося сезона праздников. Женщина, которая поет, готова выступить не менее чем за 300 тысяч евро в Москве. За пределами столицы концерт дивы обойдется в 350 тысяч.

Сергей Шнуров со своей группировкой споет свои хиты «Экспонат» и «Вояж» за 250-300 тысяч евро. Отечественный поп-король Филипп Киркоров не согласится выйти на сцену менее чем за 50 тысяч евро в Москве. За пределами Белокаменной выступление звезды будет стоить 100 тысяч. Такие же расценки и у Григория Лепса.

Артисты помоложе стоят подешевле. Например, кандидат в президенты Ксения Собчак проводит корпоративы за 20-35 тысяч евро. Ольга Бузова также требует 30 тысяч за выступление. Впрочем, самыми крутыми новичками в списке дорогих артистов оказались рэперы Гнойный и Оксимирон (20-30 тысяч евро за выступление). «Их приглашают на закрытые вечеринки олигархи, которые уже повидали на своем веку все и всех», - цитирует издание Dni.ru представителя компании «Кремль концерт» Сергея Лаврова.

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