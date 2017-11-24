Бойфренд Малии Обамы имеет связи с королевским домом Британии

Малия Обама (Malia Obama), старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы, была поймана в пикантный момент. Девушка целовала 19-летнего Рори Фаркуарсона (Rory Farquharson), и папарацци засняли этот момент. Однако теперь выясняется, что брат молодого человека имеет связь с королевской семьей.

Публикация от Malia Ann Obama (@obama.malia) Ноя 11 2017 в 12:03 PST

Новость о таинственном незнакомце, который стал бойфрендом Малии, переполошила СМИ еще в начале недели. Девушка побывала на стадионе Йель-Боул, и папарацци засняли, как дочь экс-президента стала целовать молодого человека. Журналисты не смогли пройти мимо этого факта и узнали подробнее о юноше и его родных.

Как сообщает MailOnline, троюродный брат Рори Эндрю Фаркуарсон является одним из самых доверенных помощников британской королевы. Эндрю занимает высокую должность в Букингемском дворце и отвечает за бюджет, предназначенный для закупок еды и напитков в случае различных событий и мероприятий.

Утверждается, что в течение десяти лет службы именно Эндрю был ответственен за решение королевы поменять меню, которое позволило сэкономить немалую сумму. Впечатленная работой Эндрю, королева сделала его членом рыцарского ордена.

В 2006 году принц Чарльз забрал Эндрю к себе для того, чтобы тот стал заместителем начальника по домашнему хозяйству в Кларенс Хаусе. Эндрю отвечал за программу встреч принца, его путешествия, дома, сады и фермы. В 2009 году его зарплата перестала быть шестизначной, поскольку были урезаны расходы. С тех пор Эндрю управляет хозяйством в замке Алнвик, который использовался для съемок фильмов о Гарри Поттере.

