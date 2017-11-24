 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бойфренд Малии Обамы имеет связи с королевским домом Британии


0 0

Малия Обама (Malia Obama), старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы, была поймана в пикантный момент. Девушка целовала 19-летнего Рори Фаркуарсона (Rory Farquharson), и папарацци засняли этот момент. Однако теперь выясняется, что брат молодого человека имеет связь с королевской семьей.

 

Новость о таинственном незнакомце, который стал бойфрендом Малии, переполошила СМИ еще в начале недели. Девушка побывала на стадионе Йель-Боул, и папарацци засняли, как дочь экс-президента стала целовать молодого человека. Журналисты не смогли пройти мимо этого факта и узнали подробнее о юноше и его родных.

Как сообщает MailOnline, троюродный брат Рори Эндрю Фаркуарсон является одним из самых доверенных помощников британской королевы. Эндрю занимает высокую должность в Букингемском дворце и отвечает за бюджет, предназначенный для закупок еды и напитков в случае различных событий и мероприятий.

Утверждается, что в течение десяти лет службы именно Эндрю был ответственен за решение королевы поменять меню, которое позволило сэкономить немалую сумму. Впечатленная работой Эндрю, королева сделала его членом рыцарского ордена.

В 2006 году принц Чарльз забрал Эндрю к себе для того, чтобы тот стал заместителем начальника по домашнему хозяйству в Кларенс Хаусе. Эндрю отвечал за программу встреч принца, его путешествия, дома, сады и фермы. В 2009 году его зарплата перестала быть шестизначной, поскольку были урезаны расходы. С тех пор Эндрю управляет хозяйством в замке Алнвик, который использовался для съемок фильмов о Гарри Поттере.
 



0 Не нравится 0 Нравится 24.11.2017 Теги: Малия Обама

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору