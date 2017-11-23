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Вдова Марьянова рассказала о медленной смерти


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Сегодня, 23 ноября, исполняется 40 дней со дня смерти известного артиста Дмитрия Марьянова. Расследование обстоятельств кончины актера продолжается. А тем временем вдова звезды написала о «медленной смерти».

В память о муже Ксения Бик опубликовала в Facebook весьма эмоциональное и в некотором роде скандальное обращение к Богу. «Мой любимый, единственный мальчик...мысль о том, что ты на долгих гастролях, спасала первые две недели. А потом перестала «работать». Глубину ужаса невозможно передать словами. <...>. Богу не удалось и не удастся нас разбить так просто! Какой-то там... смертью. Но, надо признать, что изощренно он нас... Так сказать, с божественной изобретательностью! Браво тебе, бог! Что? Не смог нас на земле разорвать, да? Бытом, бабами, болезнями, слухами, бедностью, невостребованностью, сплетнями...НЕ СМОГ! Мы никого не боялись! Ничего не боялись! А знаешь почему, бог? Потому что мы были друг у друга».

Ранее недоброжелатели обвинили Ксению в том, что она вовремя не отреагировала на ухудшения самочувствия Марьянова, когда актер находился в реабилитационном центре.

Теперь же Бик заявила, что не видит смысла жить без мужа прежней жизнью. «Я объявляю войну своей собственной жизни! В которой нет и больше не будет ЛЮБВИ. Все, чем я жила, все, ради чего я пережила многое, все забрал бог с его промыслом. Так вот. Любимый мой, слышишь! Я ДЕРЖУ СТРОЙ! Так больно потому, что та Я - умирает. И будет новая Я».

Ранее мы писали:

Дмитрий Марьянов рассказал о семейной жизни. Актер совершенно счастлив.

Садальский переживает за «Иванушек». Актер считает смерть Яковлева «трагической закономерностью».

Похороны Джорджа Майкла провели ночью. Со дня смерти артиста прошло более трех месяцев.

Источник фото: Globallookpress.com



3 Не нравится 0 Нравится 23.11.2017 Теги: Дмитрий Марьянов

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