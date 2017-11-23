У Джерарда Батлера появилась новая любовь

Актер приобрел нового друга, и любовь всей его жизни имеет четыре лапы и хвост. Джерард Батлер (Gerard Butler), который недавно попал в аварию на мотоцикле, поделился с поклонниками фото своего нового питомца, которого он подобрал с улицы.

Публикация от Gerard Butler (@gerardbutler) Ноя 22 2017 в 1:25 PST

В среду актер выложил в Insta фотографию своего питомца. «Счастлив иметь новую собаку в моей жизни», - написал актер. Рассказывая о том, как животное попало к нему, Джерард признался, что это был роман на съемочной площадке.

Как пишет издание People, бездомная собака была замечена актером во время съемок в Болгарии и завоевала его сердце. На черно-белой фотографии с новым питомцем актер выглядит вполне счастливым, несмотря на то, что по-прежнему восстанавливается после недавнего мотоциклетного происшествия, вынудившего его оказаться на больничной койке.

В октябре он признавался, что ему повезло остаться в живых. «Я пролетел по воздуху 10 метров», - говорил актер. Батлер также вспоминает, что один из свидетелей происшествия, увидев совершенное актером сальто, сказал: «Ты действительно звезда боевиков». У Джерарда было множество переломов и травмы коленей. Четыре дня он вовсе не мог подняться с больничной кровати, и это в тот момент, когда он должен был быть на съемочной площадке.

