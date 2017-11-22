Переход на Первый канал может разорить Бузову

Ольга Бузова совершила очередной прорыв в карьере. Теперь девушка - ведущая нового шоу на Первом канале. Вместе с Юлией Барановской, Татьяной Васильевой, Софико Шеварднадзе и Еленой Абитаевой Ольга работает над проектом «Бабий бунт». А тем временем журналисты обсуждают вероятность того, что телеканал ТНТ может предъявить Бузовой серьезные претензии.

Более 10 лет Бузова была звездой ТНТ, и пока неясно, чем может обернуться ее переход на Первый. Как напоминают профи, недавно ведущая Елена Летучая также начала работу в «Останкино», после чего руководство канала «Пятница» обвинило девушку в нарушении контракта и пригрозило штрафом. Не исключено, что и Ольга будет вынуждена выплатить неустойку, сумма которой составит более миллиона рублей.

Впрочем, пока Бузова думает не об этом. Девушка вдохновлена и увлеченно работает над новым проектом.

«Такого шоу еще не было в эфире на российском телевидении! Мы, пять красивых, умных, самодостаточных и успешных девушек будем обсуждать в прямом эфире такое, о чем обычно у женщин и не спрашивают! <...>. Хочу заметить, что это не просто женское шоу, это программа с женским голосом о самом главном. И я счастлива, что буду работать на Первом. Для меня это новый опыт, и я с нетерпением хочу приступить к съемкам», - цитирует звезду издание Dni.ru.

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