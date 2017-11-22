Арестован член семьи Кеннеди

Одна из представительниц молодого поколения семьи Кеннеди оказалась в конфликте с законом. Внучка Роберта Кеннеди (Robert Kennedy) Кэролайн (Caroline) была арестована за неподобающее поведение во время пьяной вечеринки.

Семейство Кеннеди всегда было известно любовью к вечеринкам и проблемам с законом не меньше, чем успехами в политике. Брат президента Джона Кеннеди Роберт оставил после себя 11 детей, и в настоящее время имеется множество его внуков и внучек. И одна из них оказалась в сложной ситуации.

Как пишет hollywoodlife.com, Кэролайн Роуз, которой исполнилось 22 года, была арестована за нарушение общественного порядка в августе во время вечеринки, где была вместе с отцом Максом Кеннеди. Это произошло возле их дома. Соседи вызвали полицию, жалуясь на шум и фейерверки.

Согласно полицейскому рапорту, Макс был арестован после того, как накричал на полицейских, разбил шкаф и отказался выполнять требования офицеров. Его заковали в наручники и поместили в полицейскую машину.

Кэролайн открыла дверь машины, пытаясь освободить отца, и тогда ее тоже арестовали. По крайней мере, на снимках для полицейских досье она выглядит симпатично. Будучи арестованной в первый раз, она попала под особую программу для таких случаев. Теперь ей придется выполнять общественные и другие работы.



Источник фото: Globallookpress.com