Татьяна Навка до сих пор верит в чудеса

Татьяна Навка - прирожденный чемпион. Оставив большой спорт, фигуристка занялась созданием эффектных ледовых шоу и при этом успевает быть заботливой мамой. Она все так же энергична и амбициозна, как лет 10 назад. И на днях сделала смелое заявление.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Ноя 12 2017 в 3:05 PST

В новом интервью Навка обмолвилась, что, как она считает, с возрастом человек не меняется. «Принято говорить: мол, он стал другим… Но внутренняя составляющая, суть – все это закладывается в детстве, корректируется в подростковом возрасте, а годам к 25 люди формируются полностью. В душе я та же девчонка, которая стремится к вершинам, мечтает, ставит перед собой цели. Конечно, они немного видоизменились», - сказала фигуристка в новом интервью Starhit.

По словам Навки, с годами она не утратила веру в волшебство. «Я стала увереннее в себе, смелее, появилось больше ответственности перед близкими. Дети растут, родители не молодеют. Понимаю, что они очень сильно зависят от меня. Тогда этого не было. Но по-прежнему верю в чудеса, сказки с хорошим концом. Считаю, что нужно жить добром, любовью, доверять людям».

Напомним, сейчас Татьяна растит трехлетнюю дочь Надежду и 17-летнюю Александру.

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