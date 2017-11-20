 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Татьяна Навка до сих пор верит в чудеса


0 1

Татьяна Навка - прирожденный чемпион. Оставив большой спорт, фигуристка занялась созданием эффектных ледовых шоу и при этом успевает быть заботливой мамой. Она все так же энергична и амбициозна, как лет 10 назад. И на днях сделала смелое заявление.

В новом интервью Навка обмолвилась, что, как она считает, с возрастом человек не меняется. «Принято говорить: мол, он стал другим… Но внутренняя составляющая, суть – все это закладывается в детстве, корректируется в подростковом возрасте, а годам к 25 люди формируются полностью. В душе я та же девчонка, которая стремится к вершинам, мечтает, ставит перед собой цели. Конечно, они немного видоизменились», - сказала фигуристка в новом интервью Starhit.

По словам Навки, с годами она не утратила веру в волшебство. «Я стала увереннее в себе, смелее, появилось больше ответственности перед близкими. Дети растут, родители не молодеют. Понимаю, что они очень сильно зависят от меня. Тогда этого не было. Но по-прежнему верю в чудеса, сказки с хорошим концом. Считаю, что нужно жить добром, любовью, доверять людям».

Напомним, сейчас Татьяна растит трехлетнюю дочь Надежду и 17-летнюю Александру.

Ранее мы писали:

Татьяна Навка покрасовалась на Круазетт. Фигуристка стала звездой фотосессии Chopard.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю. 

Татьяна Навка думает о третьем наследнике. Звезда не прочь стать мамой еще раз. 



1 Не нравится 0 Нравится 20.11.2017 Теги: татьяна навка

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору