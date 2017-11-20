Борисова объявила о возвращении в Москву

Дана Борисова начинает новую главу. Ведущая завершила курс реабилитации и теперь бодрая и энергичная возвращается в Москву. У Даны грандиозные планы, но некоторые поклонники опасаются, что ведущая настроена слишком оптимистично.

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) Ноя 17 2017 в 7:40 PST

В своем блоге Борисова сообщила о том, что возвращается в российскую столицу 22 ноября. И первым пунктом программы по приезду значится участие в шоу Андрея Малахова на канале «Россия 1». «Покажу вам в его передаче изменившуюся Дану Борисову и расскажу о своих грандиозных творческих планах и новой жизни. Соскучилась по своей любимой дочке Полине, везу ей море подарков», - сообщила девушка.

Поклонники поспешили поддержать Дану и поздравить с окончанием курса реабилитации. Однако некоторые заметили, что слишком быстро Борисова возвращается к публичной жизни: «Дана, ты опять на те же грабли наступаешь!!!! Менять нужно себя, образ жизни и мыслей, а не выставлять себя напоказ! Опять тусовки и т.д., тебе нужно в реал выйти, жизнь, быт наладить, а не опять лезть во все тяжкие», « Дана и вовсе не в себе. После определенных передач на ТВ раскрылась с не хорошей стороны».

Напомним, курс реабилитации от наркозависимости Борисова проходила на Самуи с апреля.

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