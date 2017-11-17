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Новый год в Зазеркалье


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C 16 декабря 2017 года по 7 января 2018 года Цирк Чудес приглашает на шоу «Новый год в Зазеркалье» – это добрая зимняя сказка с захватывающим сюжетом, необычными спецэффектами, уникальными номерами в исполнении профессиональных артистов и незабываемой атмосферой волшебства!

Зазеркалье – это мир, полный чудес и загадок. Как выглядит Дед Мороз и Снегурочка по ту сторону зеркала? Какие приключения ждут тех, кто в зимний вечер познакомится со своим отражением? Как отмечают Новый год жители Зазеркалья? Легенды гласят, что в этом мире даже снег кружит совсем не так, как у нас, а все часы идут в обратную сторону! Открывать тайны вместе с гостями шоу будут талантливые театральные актеры, титулованные цирковые артисты, юные звезды, дрессированные животные, искусные художники, танцоры и известные во всем мире иллюзионисты.

 
 
 

Зрителей Цирка Чудес ждет большая и запоминающаяся шоу-программа, объединяющая в одну историю множество жанров. В форме интересной сказки артисты расскажут о самых главных ценностях: о смелости, добре, о преданности родным и друзьям. О том, как важно не переставать мечтать и всегда верить в себя.

За сказочную атмосферу спектакля отвечают яркие спецэффекты, разработанные с применением последних технических разработок. Гости увидят лазерное шоу, различные вариации рисования песком и светом и даже смогут попасть под снегопад из блестящих конфетти.

Подробнее о шоу на официальном сайте.
Стоимость билетов – от 450 рублей.
Продолжительность спектакля – 2 часа 30 минут (включая антракт 30 минут).
Без возрастных ограничений (0+).
Купить билеты он-лайн.
Адрес: м. Кунцевская, ул. Ивана Франко, 14. Цирк Чудес.
Справки по телефону: +7 (495) 357-10-10.


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0 Не нравится 0 Нравится 17.11.2017 Теги: новый год цирк чудес елка праздник

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