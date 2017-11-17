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Дрейк обругал фаната за сексуальное домогательство


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Тема сексуального насилия достигла пика в Голливуде. Сочувствующих много, однако мало кто может в действительности заступиться за жертву домогательств. Вот рэпер Дрейк (Drake) не остался безучастным к одному из инцидентов.

 

Как пишет OK-magazine, музыкант остановил концерт, который проходил в одном из клубов Сиднея (Австралия). Дрейк не стал молчать, увидев, как один из зрителей пристает к девушке, пытаясь ее прижать к себе. Рэпер, восприняв увиденное как сексуальное домогательство, прервал песню и обратился к фанату.

«Останови эту фигню. Если не перестанешь лезть к девчонкам, я выйду и изнасилую тебя», — выкрикнул в зал 31-летний музыкант, подойдя при этом близко к толпе поклонников.

Зрители были сначала удивлены такому напору музыканта, а после принялись аплодировать, тем самым одобряя действия Дрейка.  

Напомним, что тема сексуальных домогательств сейчас самая популярная в Голливуде. Началось все с того, как в октябре более 40 актрис обвинили продюсера Харви Вайнштейна в харассменте. Через некоторое время подобные обвинения были выдвинуты против режиссеров Джеймса Тобэка и Бретта Рэтнера, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана. Недавно в изнасиловании обвинили Сильвестра Сталлоне.
 



0 Не нравится 0 Нравится 17.11.2017 Теги: Дрейк

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