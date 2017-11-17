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Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец устроили необычное свидание


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Бруклин Бекхэм (Brooklyn Beckham) и Хлоя Морец (Chloe Moretz) на этой неделе находятся в Нью-Йорке, явно наслаждаясь совместным времяпрепровождением. И одним из мест для свиданий стал концерт Джанет Джексон.

 
 

Публикация от bb (@brooklynbeckham)

Юная пара была замечена вечером в среду на концерте Джанет Джексон, которым открылся тур певицы State of the World. Бруклин, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, разместил видео в Insta, запечатлевшее его танцующую подружку.

Хлоя, находящаяся в Нью-Йорке с начала ноября, посетила 7 ноября мероприятие Forevermark Tribute, где рассказала HELLO! об ее отношениях с Бруклином. «Думаю, мы выбрали друг друга. За эти годы многое бывало, но когда мы снова встречаемся, то возникает такое чувство, что мы и не расставались», - сказала она. «Я думаю, это самое важное».

Бруклин и Хлоя впервые стали встречаться в 2014 году, затем их отношения возобновились в 2016 году. В мае того года Хлоя подтвердила это в телевизионном интервью, рассказав, что их отношения стали портиться от того, что везде, где они появлялись вместе, их преследовала толпа и им приходилось спасаться от фотографирующих их людей. Поэтому в течение нескольких лет они были то вместе, то врозь, только теперь они решили снова сойтись и сделать это официально.
 



0 Не нравится 0 Нравится 17.11.2017 Теги: Бруклин Бекхэм Хлоя Морец

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