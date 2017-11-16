Тарасов снова огорчил Бузову

Они расстались год назад. Но Ольга Бузова так и не смогла найти мужчину своей мечты. Зато Дмитрий Тарасов, похоже, уже готов к свадьбе. По крайней мере, многие уже заметили намеки на предстоящее бракосочетание.

С начала года Тарасов встречается с моделью Анастасией Костенко. Недавно пара посетила театр, о чем футболист сообщил в соцсетях. Ничего особенного, казалось бы. Но внимательные поклонники заметили на безымянном пальце Костенко золотое кольцо, очень похожее на те, что преподносятся в честь помолвки.

Анастасия также сделала довольно прозрачный намек. «Через 36 дней, наконец-то, произойдет то, о чем мои мысли последние 5 месяцев. Отсчет пошел», - сообщила девушка в соцсетях.

Поклонники Ольги Бузовой негодуют и обвиняют Тарасова в нехороших замыслах. Появилась даже версия о том, что Дмитрий женится назло бывшей супруге.

Впрочем, сама Бузова пока не комментирует предполагаемую свадьбу футболиста. По слухам, девушка готовится принять участие в новом сезоне телепроекта «Холостяк». Причем выступит Ольга в качестве главной героини шоу, за сердце которой будут бороться десятки мужчин. Как сообщают каналы, ради известной телеведущей продюсеры готовы изменить формат проекта, в котором ранее участвовали Тимур Батрутдинов и Алексей Воробьев.

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