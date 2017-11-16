Самбурская займется «Ревизорро»

Если начинать новую главу в жизни - то как положено. Не только сменой семейного положения, но и новой работой. Настасья Самбурская только вчера сообщила о замужестве. А чуть позже стало известно о новом назначении артистки.

Публикация от Nikolay Kartozia (@kartozz) Ноя 15 2017 в 5:25 PST

Самбурская - новая ведущая популярного проекта «Ревизорро». О чем официально сообщил вчера глава телеканала «Пятница!» Николай Картозия. «Мы возобновляем съемки проекта «Ревизорро». <...>. Главная новость – новый Ревизорро найден! Ее имя вам хорошо знакомо. Это – Настасья Самбурская».

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Ноя 15 2017 в 8:18 PST

Как пояснил Картозия, у него было достаточно времени, чтобы присмотреться к артистке. «И знаете что — в ней я увидел то самое качество, которое так необходимо нашему проекту «Ревизорро»: нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту».

Впрочем, сама Настасья пока не спешит сильно радоваться и делиться восторгом. «Да, подтверждаем. Гендиректор "Пятницы!" Николай Картозия пригласил меня стать новым Ревизорро. Вся исчерпывающая информация у него в инстаграме. Больше пока никаких комментариев. Давайте дождемся первого эфира — тогда и будут все подробности».

Ранее мы писали:

Настасья Самбурская: «Мне худеть лениво». Актриса предпочитает здоровый сон фитнесу.

Самбурская скомпрометировала мужа Бородиной. Появились слухи о романе актрисы с Курбаном Омаровым.

Самбурская начинает сотрудничество с мужем Бородиной. Актриса и бизнесмен запускают новый проект.