Нина Добрев и ее бойфренд удивили на вечеринке InStyle

На вечеринке журнала InStyle, прошедшей в рамках «Золотого глобуса» в Западном Голливуде, были отмечены многие знаменитости. Особенно ошеломили Голливудскую ассоциацию иностранной прессы Нина Добрев (Nina Dobrev) и ее бойфренд Глен Пауэлл (Glen Powell), звезды выглядели шикарно на черной дорожке мероприятия.

Мероприятие, которое проходило в среду, 15 ноября, посетили многие знаменитости, среди которых Лиа Мишель, Джейкоб Трамбле, Росс Линч, Дилан Миннетт. Но особенно всех потрясли 28-летняя Нина и 29-летний Глен.

Нина была в красивом длинном черно-красном платье от Ralph Lauren с разрезами внизу, а Глен был в элегантном сером костюме.

Нина и Глен заявили о себе как о паре впервые в июле, появившись вместе на свадьбе Джулианны Хаф, и на снимках с мероприятия было видно, как парочка целуется. Всем стало понятно, что у актрисы появился новый кавалер, которого она теперь не скрывает. Известно, что Глен снимался в таких картинах, как «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Каждому свое».

Звезда сериала «Дневники вампира» обычно не распространяется о личной жизни. Известно, что ранее Нина долгое время встречалась с коллегой по сериалу Иэном Сомерхолдером (Ian Somerhalder). После у нее были романтичные отношения с актером Остином Стоуэллом (Austin Stowell), который известен по фильмам «Одержимость» и «Плохое поведение».